مسؤول أمريكي: مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد روسيا

أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، أن الولايات المتحدة وشركائها على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاقتصاد الروسي في حالة حدوث مزيد من التصعيد ضد أوكرانيا.

وأدلى أديمو بهذه التصريحات خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين.

وناقش الطرفان الإنجازات التي تحققت في تنفيذ السياسة المالية الحكيمة في أوكرانيا والتعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي والخطوات التالية لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

ومن جانبه، توجه مارشينكو بخالص الشكر للمسؤول الأمريكي على الدعم المستمر وأعرب عن أمله في استمرار التعاون الوثيق بين أوكرانيا والولايات المتحدة عام 2022.