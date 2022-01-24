الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكي: مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد روسيا

والي أديمو
والي أديمو

أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، أن الولايات المتحدة وشركائها على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاقتصاد الروسي في حالة حدوث مزيد من التصعيد ضد أوكرانيا.

وأدلى أديمو بهذه التصريحات خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين.

وناقش الطرفان الإنجازات التي تحققت في تنفيذ السياسة المالية الحكيمة في أوكرانيا والتعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي والخطوات التالية لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

ومن جانبه، توجه مارشينكو بخالص الشكر للمسؤول الأمريكي على الدعم المستمر وأعرب عن أمله في استمرار التعاون الوثيق بين أوكرانيا والولايات المتحدة عام 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

الصحة: قرار خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات ما زال تحت الدراسة

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

علاء البطل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول

تفاصيل الحالة الصحية لوالد ياسمين عبدالعزيز

بالأرقام.. جهود «تحيا مصر» فى رعاية طلبة العلم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية