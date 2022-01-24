مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالأقصر

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون؛ اليوم الإثنين، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى على طريق كوبري الدير في مركز إسنا جنوب الأقصر.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.ق.ي - 8348"، مع سيارة ملاكي تحمل رقم "ص.ق.س- 4125"، أثناء سيرهما على طريق قرية الدير ف مركز إسنا جنوب غرب الأقصر؛ ما أسفر عن مصرع كل من، عماد حمدي عبيد، وأحمد عبد الناصر سالم، ومحمد طارق محمد جميعهم مقيمون في قرية الحلة، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي لاستخراج تصاريح الدفن.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود وائل جلال، ومحمد فريد محمد، ومحمد مسعود أبو الحسن، وأحمد محمد سعد"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.