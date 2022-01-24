«الداخلية» تنشر فيديو لاحتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسى

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لاحتفال عيد الشرطة الـ70 بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وأثبتت الأحداث الداخلية والدولية رشد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية- الذي عبر بمسيرة الوطن إلى آفاق التنمية والاستقرار وبخطوات ثابتة وطموحة نحو محددات الجمهورية الجديدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتجديدا للعهد أمام الرئيس أكد رجال الشرطة أن يظلوا بإذن الله تحت قيادته الحكيمة أوفياء للوطن وحراسا لأمنه بكل العطاء والتضحية قادرين على إنجاز المهام فى حفظ أمن الوطن والمواطن.