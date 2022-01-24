مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستقبل وفداً من أكاديمية ناصر العسكرية

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وفداً من دارسي كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المركز والأكاديمية، وفى ضوء التواصل المجتمعي الذي يتبناه مركز المعلومات مع كافة مؤسسات الدولة لخدمة أهداف التنمية، وتدعيم أواصر التعاون في مجالات العمل المشتركة.

كما تأتى الزيارة في إطار الدور الذي تضطلع به أكاديمية ناصر العسكرية في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوى الوطني أو للوافدين من الدول العربية والإفريقية في مختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية، وتنظيم الأكاديمية لسلسلة من الجولات والزيارات الميدانية، لدارسيها بأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للتعرف على آليات وضع ورسم استراتيجيات التعامل وإدارة الأزمات والحد من المخاطر على كافة المستويات.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

وتم خلال الزيارة إطلاع وفد الأكاديمية على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات دعم القرار، الإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

وقام وفد الأكاديمية بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز، استمع خلالها لشرح تفصيلي عن دور القطاع ومهامه في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال اعتماده على منظومة وطنية متكاملة على المستوى القومي ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وغرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كما تفقد الوفد أيضاً مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.