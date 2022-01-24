الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد فراج: «الغرفة 207» مفاجأة للجمهور

محمد فراج
محمد فراج

يواصل الفنان محمد فراج تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل نفس العنوان للكاتب والأديب أحمد خالد توفيق، والمُقرر أن يتم عرض حلقاته خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، واصفًا العمل بأنه يعد بمثابة مفاجأة للجمهور.

وقال الفنان محمد فراج، في تصريحات له اليوم، إنه تم الانتهاء من نحو 65% من مشاهد مسلسل "الغرفة 207"، الذي يعد أول بطولة مطلقة له، ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، يوسف عثمان، والعمل من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، والإخراج لتامر عشري.

وأوضح أن المسلسل تدور أحداثه خلال الستينيات من القرن الماضي، ويتناول حياة 3 شخصيات رئيسية داخل فندق أصر مالكه على بقاء "الغرفة 207"، وذلك على الرغم من المصاعب وحوادث الرعب والإثارة، والتي أودت بحياة بعض من يسكنها إلا أن القليل ممن سكنوها خرجوا سالمين، وهم يحملون ذكريات لا يستطيعون نسيانها.

وعن مشاركاته في دراما رمضان المقبل، نوه فراج بأنه اتفق مؤخرًا على المشاركة في عمل درامي ضخم يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بالعمل قبل الاستقرار على كافة أبطاله وحسم كافة التفاصيل الخاصة به.

وحول أعماله المؤجلة، أشار «فراج» إلى أنه من المقرر أن يواصل تصوير المشاهد المتبقية لفيلم "أهل الكهف" بعد شهر رمضان المقبل، بعد إرجاء الانتهاء منها لظروف خارجة عن إرادة صناع الفيلم، على حد تعبيره.

فيلم "أهل الكهف" إخراج عمرو عرفة، ومعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، وبطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، ريم مصطفى، صبري فواز، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، ومحمد ممدوح.

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