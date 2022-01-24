بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة عين شمس لنشر الثقافة القانونية

قام صباح اليوم، المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمود المتيني - رئيس جامعة عين شمس، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة عين شمس.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور أيمن صالح - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور هشام تمراز - نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد صافي – عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات والتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية ومركز التحكيم بالجامعة، وكذا التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات العلمية وإصدار الدوريات العلمية بمختلف أنواعها وإستفادة الأعضاء لدى الطرفين من مكتبة النيابة الإدارية ومكتبة جامعة عين شمس، كما يتضمن البروتوكول، التعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، فضلًا عن الإستفادة من برامج الدراسات العليا لدى الجامعة وفقًا للقواعد المقررة.

وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار عزت أبو زيد، والدكتور محمود المتيني، بتبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة عين شمس.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية وجامعة عين شمس في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية والبحث العلمي.