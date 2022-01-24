وزير الزراعة يبحث مع قيادات الإصلاح الزراعي رفع كفاءة الأصول ومشروعات تحديث الري

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم اجتماعًا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأكد القصير خلال الاجتماع على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري والنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات باستخدام أساليب الري الحديث في محافظات الصعيد التي تشتهر بزراعة القصب.

كما شدد الوزير على ضرورة تحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الغير، وكذلك متابعة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

وأكد وزير الزراعة أيضًا على تكليفات القيادة السياسية بحماية الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد القصير أيضًا على ضرورة متابعة منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين مع الإسراع في الانتهاء من تسليم الكارت الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي ورفع كفاءة مبانيها حتى تكون لائقة بتقديم الخدمات للفلاحين.

أكد القصير كذلك على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية وتوصيل الإرشادات الفنية للمزارعين مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة حالة المحاصيل وحل المشكلات على أرض الواقع.

كان قد قام الدكتور حسن الفولي المدير المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة إلى محافظة الإسكندرية يرافقهما المهندس السيد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون والمهندس موفق ساري مدير مديرية الإصلاح الزراعي والمهندس طارق ذكى مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية وذلك لمتابعة مدى توافر الاسمدة وصرفها للمزارعين.

وأكد صالح على ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في توزيع الاسمدة على أن يتم توزيعها يوميًا وعدم الاكتفاء بيومين في الأسبوع مع حسن معاملة المزارعين والاستماع الي شكواهم وطالب المزارعين بسرعة استخراج واستلام الكارت الذكي مؤكدًا أن صرف الأسمدة بالبطاقة الورقية حاليًا هو إجراء استثنائي.

مستشار الوزير للمتابعة أكد أيضًا على ضرورة رفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

ومن ناحيته قال "الفولي إن الجولة شملت زيارة الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي بناحية المعمورة والمنتزه، كما تمت زيارة محطة الـ١٥ مليون بيضة في ابيس بالإسكندرية والتي تعمل بكفاءة عالية وتضم ثلاث عنابر وتقع على مساحه ٩ فدادين.

وأكد الفولي أنه سيتم استغلال المساحات الخالية داخل المحطة ورفع كفاءتها لتحقيق عائد إضافي.