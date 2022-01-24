بينها التمارين اليومية.. عادات تبدو صحية يمكن أن تزيد من دهون البطن

من مراقبة العادات اليومية البسيطة مثل شرب الماء أثناء الجلوس إلى التخلص من المغذيات الكبيرة مثل الكربوهيدرات من النظام الغذائي - جميعها تعتبر طرق يتبعها العديد من الأشخاص تهدف إلى الحفاظ على دهون البطن ووزن الجسم الزائد، ومع ذلك، ينتهي بنا الأمر بارتكاب بعض الأخطاء التي تبدو وكأنها عادات صحية، ولكنها بدلاً من ذلك قد تمنحك وزنًا إضافيًا لجسمك.

وفقًا لموقع “time now news” ينصح الخبراء بالتمارين في الصباح الباكر بسبب سرعة التمثيل الغذائي خلال الساعات الأولى من اليوم وتعزيز الطاقة الإضافي لليوم التالي، كما توصي الهيئات الصحية بالنوم سبع ساعات للبالغين بحد أقصى ثماني ساعات، إن منح جسمك وقتًا للاسترخاء يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابات وبالتالي منع التقدم من التوقف.

بعض أهم الحيل الوهمية التي تعد بفقدان الوزن ولكنها تؤدي بدلاً من ذلك إلى زيادة الوزن.

التحول إلى الأطعمة قليلة الدسم والخالية من السكر: غالبًا ما يشتهي أولئك الذين يعانون من فورة فقدان الوزن صندوقهم المفضل من البسكويت ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية، يحدث هذا عندما يتحولون إلى المشروبات الخالية من السكر والأطعمة قليلة الدسم مثل الرقائق المخبوزة والزبادي قليل الدسم على سبيل المثال.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الأطعمة هي السبب الرئيسي لاستمرار ميزان الوزن في الانحناء في الاتجاه غير المرغوب فيه واستمراره في الاتجاه الآخر. في الحقيقة، قد تكون هذه الأطعمة خالية من السكر المكرر، ومع ذلك، قد تحتوي على مواد تحلية صناعية ومواد حافظة أسوأ بكثير من السكر ومرتفعة للغاية في السعرات الحرارية والتي يمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الوزن.

أنت لا تنام للتمارين الرياضية: ينصح الخبراء بالتمارين في الصباح الباكر بسبب سرعة التمثيل الغذائي خلال الساعات الأولى من اليوم وتقوية إضافية للطاقة في اليوم التالي.

ومع ذلك، إذا كنت تتنازل عن النوم الجيد ليلاً عن طريق الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر والاستيقاظ مبكرًا لممارسة الرياضة ، فقد تكون مساومة على النوم الذي تشتد الحاجة إليه، وهي عادة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

وفقًا لبحث Wake Forest، فإن الأشخاص الذين ينامون لساعات أقل من الموصى بها يوميًا هم أكثر عرضة مرتين ونصف المرة لاكتساب دهون البطن.

أنت تنام كثيرًا: الإكثار من النوم والقليل جدًا من أي شيء يعتبر سيئًا، وينطبق الشيء نفسه على النوم. توصي الهيئات الصحية بالنوم سبع ساعات للبالغين بحد أقصى ثماني ساعات.

ومع ذلك، إذا تجاوزت علامة الثماني ساعات ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى السمنة، يعتبر النوم من ست إلى سبع ساعات هو الأمثل للتحكم في الوزن.

إزالة صفار البيض: أتحاول إنقاص الوزن؟ أنت بحاجة إلى المزيد من البروتينات في نظامك الغذائي - وهو قول شائع. وسط ذلك، يعتبر البيض من أشهر أطعمة الإفطار، يتمتع عشاق فقدان الوزن واللياقة البدنية بالعجة والجانب المشمس والبيض المسلوق بقدر ما ينصح به.

ومع ذلك، فإنهم عادة ما يزيلون صفار البيض لأنه كولسترول نقي، هذه الخطوة، وفقًا للخبراء، يمكن أن تساهم بدلاً من ذلك في زيادة الوزن لأنها تحرمك من الكولين الذي يحرق الدهون والفيتامينات، ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين (د) بزيادة الوزن، وبهذه الطريقة أيضًا قد لا يكون البيض قادرًا على تحفيز الشبع، لذلك، بدلًا من إزالة الصفار، تناول البيض الكامل لمنع زيادة الوزن والحصول على نتائج أفضل.

أنت تمارس الرياضة كل يوم: أن تكون متفانيًا وملتزمًا بنظام التمرين الخاص بك شيء، وأن تستحوذ على هوسك به شيء آخر. بدلاً من ممارسة التمارين الرياضية كل يوم، يوصي الخبراء بالحصول على إجازة لمدة يومين في منتصف الطريق إن منح جسمك وقتًا للاسترخاء يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابات وبالتالي منع التقدم من التوقف.