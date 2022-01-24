الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الكويتى: نمر بموجة غير مسبوقة من جائحة كورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أفاد وزير الصحة الكويتي، الدكتور خالد السعيد، اليوم الإثنين، بأن البلاد تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه بتضافر جهود الجميع والالتزام بالاشتراطات الصحية ستمضي هذه الأزمة.
وقال “السعيد”، في تصريح صحفي اليوم عقب افتتاح مركز الصباحية الغربي، إن هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج إلى تضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير.
وأشار إلى تسجيل أكثر من 5000 حالة كورونا في يوم واحد، وبذلك تكون هذه الحالات قد تخطت أكثر من ضعف التي كان يتم تسجيلها في السابق، لافتًا إلى أن الطعوم ضد فيروس كورونا المستجد متوفرة.
ولفت إلى أن الرعاية الأولية جزء مهم من تطوير المنظومة الصحية كونها تقدم الرعاية للمريض في منطقته على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن العامل الإنساني هو الأهم، حيث تتواجد كوكبة من الأطباء والصيادلة وفنيى المختبر الذين يقدمون الخدمة بجودة عالية في المركز.
كانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 497454 حالة إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 2486 حالة.

وأضاف السند أنه تم أيضًا تسجيل 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6.90%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

الصحة: تحديث بروتوكولات علاج «سرطان الكبد» وتوفير نوعين من الأدوية

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصين ترسل 39 طائرة حربية باتجاه تايوان.. وتايبيه تتعقبها

«القوى العاملة»: الخميس إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية