وزير الصحة الكويتى: نمر بموجة غير مسبوقة من جائحة كورونا

أفاد وزير الصحة الكويتي، الدكتور خالد السعيد، اليوم الإثنين، بأن البلاد تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه بتضافر جهود الجميع والالتزام بالاشتراطات الصحية ستمضي هذه الأزمة.

وقال “السعيد”، في تصريح صحفي اليوم عقب افتتاح مركز الصباحية الغربي، إن هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج إلى تضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 5000 حالة كورونا في يوم واحد، وبذلك تكون هذه الحالات قد تخطت أكثر من ضعف التي كان يتم تسجيلها في السابق، لافتًا إلى أن الطعوم ضد فيروس كورونا المستجد متوفرة.

ولفت إلى أن الرعاية الأولية جزء مهم من تطوير المنظومة الصحية كونها تقدم الرعاية للمريض في منطقته على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن العامل الإنساني هو الأهم، حيث تتواجد كوكبة من الأطباء والصيادلة وفنيى المختبر الذين يقدمون الخدمة بجودة عالية في المركز.

كانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 497454 حالة إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 2486 حالة.

وأضاف السند أنه تم أيضًا تسجيل 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6.90%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.