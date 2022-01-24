«طنطا للزيوت»: زيادة المطروح من منتجات الشركة خلال رمضان بتخفيضات تصل لـ30%

كشف المهندس إبراهيم خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن استعدادات الشركة لشهر رمضان المبارك وزيادة الطلب المتوقعة.

وقال “خطاب”، في تصريحات له اليوم الإثنين، إنه من المقرر زيادة طرح منتجات الشركة من الزيوت والسمن والصابون بعبوات مختلفة الأحجام، وبأسعار مخفضة، بنسب تصل إلى 30% عن المنتجات المنافسة في الأسواق وجودة منافسة.

ولفت إلى أن الشركة تتميز بإنتاج زيت بذرة القطن ذو الجودة العالية، والذي يلقى قبولًا كبيرًا بين عموم المستهلكين وينافس بشدة المنتجات المنارة في الأسواق، بما يتمتع به من جودة عالية بالإضافة إلى إنتاج زيت عباد الشمس وزيت الدرة والسمن النباتي.

ونوه بأنه سيتم إعداد شنط رمضان بكميات كبيرة استعدادًا للشهر الكريم بأسعار مختلفة استعدادًا للطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وأسعار مخفضة بنسبة 30% عن الأسواق.