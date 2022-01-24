شرم الشيخ تستضيف المهرجان العالمي لذوي الهمم من قصار القامة

تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب بسيناء المهرجان العالمي الرابع لذوي القدرات والهمم من قصار القامة تحت شعار "أنا وأنت واحد"، برعاية كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية المحلية والدولية التى تنفذها الوزارة .

يتضمن المهرجان بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة بمشاركة منتخبات دول "العراق، الأردن، سوريا، فلسطين، السودان"، بجانب دعوة منتخب إسبانيا، وذلك بحضور فاكوندوا روخاس كابتن منتخب الارجنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قصار القامة، والدكتور حسين حسن ابو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الاردنية، والسيدة شذا جروان عضو اللجنة الأولمبية السورية، رئيس مكتب العلاقات الدولية .

يقام علي هامش المهرجان مسابقة ملكة جمال قصار القامة من المشاركات بالمهرجان، كما سيقوم فريق الغطس الاقزام السبعة باستعراض تحت الماء، فضلاً عن زيارة المتحف الجديد بشرم الشيخ.

من جانبه، وجه المحاسب علي شعبان مدير منتخب مصر لكرة القدم قصار القامة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على رعايته لهذا الحدث الكبير و تقديم كل الدعم لمنتخب كرة القدم كأول بطولة دولية وأكبر تجمع لقصار القامة، مشيراً إلى تعهد لاعبى مصر بالفوز بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم لذوى القدرات والهمم من قصار القامة.