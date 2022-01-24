«الزراعة» تتابع منظومة صرف وتوافر الأسمدة ورفع كفاءة أصولها في الإسكندرية

زار الدكتور حسن الفولي المدير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظة الإسكندرية، يرافقهما المهندس السيد عبدالمنعم رئيس الادارة المركزيه للتعاون والمهندس موفق ساري مدير مديرية الإصلاح الزراعي والمهندس طارق ذكى مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية وذلك لمتابعة مدى توافر الاسمدة وصرفها للمزارعين.

وأكد صالح على ضروره توافر قدر كبير من المرونة في توزيع الأسمدة على أن يتم توزيعها يوميا وعدم الاكتفاء بيومين في الأسبوع، مع حسن معاملة المزارعين والاستماع إلى شكواهم وطالب المزارعين بسرعة استخراج واستلام الكارت الذكي مؤكد أن صرف الاسمده بالبطاقة الورقية حاليا هو إجراء استثنائي.

وأكد مستشار الوزير للمتابعة أيضا على ضرورة رفع كفاءه الأصول واستغلالها الاستغلال الامثل لتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

ومن ناحيته قال "الفولي إن الجولة شملت زيارة الجمعيات التعاونيه الزراعيه وجمعات الإصلاح الزراعي بناحيه المعموره والمنتزه كما تم زياره محطه ال ١٥ مليون بيضه في ابيس بالإسكندرية والتي تعمل بكفاءة عالية وتضم ثلاث عنابر وتقع على مساحه ٩ فدان.

وأكد الفولي أنه سيتم استغلال المساحات الخاليه داخل المحطة ورفع كفاءتها لتحقيق عائد إضافي.

وكانت قد اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الثالث للإدارة الحديثة للتناسليات فى الأبقار والجاموس، بالتعاون مع جامعة سيفا للتناسليات بعقد المؤتمر الثالث للإدارة الحديثة لتناسليات الحيوان تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى سعيد فاضل مدير المعهد، ان المؤتمر شارك فيه مايقرب من 50 طبيب بيطرى من مصر والأردن واليمن، لافتا الى ان المؤتمر تناول عددا من الموضوعات والمناقشات أهمها كيفية الوصول إلى أعلى معدلات عشار فى الأبقار والجاموس خاصة عالية الإدرار ، وكذلك التشخيص المبكر للعشار والمشاكل التناسلية بإستخدام التقنيات الحديثة مثل الموجات فوق الصوتية .

واشار الى انه تم مناقشة الطرق الحديثة والإشتراطات اللازمة لإختيار السائل المنوى للتلقيح الإصطناعى بما يضمن إصلاح العيوب الموجودة فى السلالات المحلية وكذلك زيادة إنتاجها عن طريق التحسين الوراثى المستمر، لافتا الى ان تم على هامش المؤتمر إقامة ورشة عمل عن إستخدام الموجات فوق الصوتية ( الدبلر الملون ) فى تشخيص المشاكل التناسلية فى الأبقار والجاموس وذلك بوحدة الأشعة التشخيصية والمناظير بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية.

ومن ناحيتهم أشاد الحضور بالمعلومات القيمة التى حصلوا عليها خلال أيام المؤتمر وكذلك المناقشات والأنشطة والأسئلة التى تم الإجابة عليها من قبل المحاضرين.