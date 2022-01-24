قرار من وزيرة الصناعة بشأن تشكيل مجلس الأعمال المصري الباكستاني

أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢، بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الباكستاني.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥، بتنظـيم وزارة التجارة والصناعة، على

المـادة الأولى:

يشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الباكـستانى لمـدة ثـلاث

سنوات برئاسة المهندس محمد محمد الخشن - رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجـرو

للأسمدة المتخصصة .

وعضوية كل من :

- المهندس أحمد صادق السويدى

- المهندس أسامة أنور بشاى

- المهندس محمد محمد أحمد السيد

-الدكتور شرين عباس حلمي

- المهندس لطفي على سليمان

- المهندس فاضل محمد مرزوق

- المهندس خالد أبو بكر

-عمر عبد العزيز مهنا وسهام عبد المجيد عطا عبد االله

-ماجد المنشاوي

- تامر محمد يونس

-خالد عدلى خورشيد

-شريف رؤوف عابدين

- رأفت عبد السلام العراقى

موبل للأثاث الفرنسى

المـادة الثانية:

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرا دو ريا نصف سنوى عـن جهـوده ونـشاطه، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط ، وما يراه من اقتراحـات وخططـه المـس تقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

المـادة الثالثة :

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخـارج، وكـذا مكاتـب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيـسير مباشـرته لاختـصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس