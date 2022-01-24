حبس 11 عاطلًا عثر بحوزتهم على مواد مخدرة في القليوبية

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الإثنين، بحبس 11 عاطلًا 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهم بكمية من المخدرات والأسلحة النارية والذخيرة خلال حملة أمنية مكبرة بأقسام المديرية كما أمرت بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

شن أمن القليوبية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية أقسام المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلًا فى بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة ، وبحوزتهم سلاح نارى طبنجة عيار 9 مم، بالإضافة إلى 900 جرام من مخدر الحشيش، و350 جرام من الهيروين المخدر، و90 جرام من مخدر البودر، و90 قرص مخدر، وهواتف محمولة ومبالغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية نظير البيع والشراء من عملائهم، حرر محضر بذلك، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفيظ على المتهمين والمضبوطات لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.