الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

تموين الأقصر تحصل على الأعلى إنجازًا في حل الشكاوى الحكومية الإلكترونية

تامر صلاح
تامر صلاح

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن نجاح المديرية فى مواصلة واستكمال منظومة متابعة الشكاوى الحكومية الإلكترونية بنسبة إنجاز 100%، لافتًا إلى عدم وجود أي شكاوى جارية لم يتم تنفيذها، حيث أوضحت البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، مؤشرات الشكاوى ومؤشرات قياس الأداء، وذلك خلال الأيام الماضية، والذى يفيد بتنفيذ جميع الشكاوى وعدم وجود أي شكاوى جارية لم يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وحققت تموين الأقصر نسبة انجاز 100% من الشكاوى، وما زالت فى المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن ذلك جاء من واقع مؤشر قياس الآداء فى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، حيث تم حل جميع المشاكل الخاصة بالمواطنين على مستوى المحافظة، وإزالة أضرارها وأسبابها، حيث جاءت هذه الإشادة نظرًا للمجهود الذي قام به كل من "شنوده عبدالمسيح" و"يوسف محمد حسين" مسئولى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحد بمديرية تموين الأقصر.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي عدد الشكاوى بلغ 2971 شكوى، منها 2421 شكوى فردية و550 شكوى جماعية، وبلغت إجمالي الشكاوى المنفذة 2971 شكوى، بمعدل إنجاز 100%، وبلغ متوسط زمن الرد على الشكوى 3 أيام فقط، وبلغ مؤشر إنجاز الشكاوى من يناير 2011/ يونيو 2021 نسبة 100%، ومعدل الإنجاز المخطط 99%.

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المركز الأول على مستوى الجمهورية محافظة الأقصر منظومة الشكاوى مستوى الجمهورية الشكاوى الحكومية وكيل وزارة التموين تموين الاقصر منظومة الشكاوى الحكومية متوسط

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