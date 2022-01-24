الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر.. وأعراض أوميكرون

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا لرغبة الملايين من المواطنين في تسجيل بياناتهم عبر الموقع للحصول على جرعات اللقاح لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل و أعراض متحور أوميكرون و كيفية معرفة موعد ومكان الحصول على اللقاح.

رابط تسجيل لقاح كورونا

يستطيع الملايين من المواطنين الحصول على جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و متحوراته عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض خصيصا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا اللينك هنا .
    النقر على أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.
  • كتابة كافة البيانات الشخصية الراغب في الحصول على اللقاح.
  • اختيار الفئة العمرية والفئات المستهدفة من اللقاح.
  • كتابة بيانات التواصل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
  • تحديد جنسية الراغب في الجرعات.
  • تحميل بطاقة الرقم القومي.
  • الضغط على زر الحفظ.
  • استقبال رسالة خاصة برقم الطلب عبر الهاتف المحمول.
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خبير يكشف عن بوابة يستخدمها متحور أوميكرون لغزو جسم الإنسان

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الصحة العالمية: «أوميكرون» ليس نسخة أخيرة من كورونا

أعراض متحور أوميكرون الجديد 2022

أوضح الأطباء أن ليس هناك فروق جوهرية في أعراض متحور أوميكرون الجديد وبين النزلات البرد الشديدة فجميعهم يشترك في الأعراض التالية:-

  • ارتفاع درجات الحرارة.
  • احتقان في الحلق.
  • سيلان في الأنف.
  • العطس المستمر.
  • صداع الرأس.
  • التعب الشديد .
  • الشعور المستمر بالإرهاق.

ومن ثم يجب على جميع المصابين بهذه الأعراض التعامل على أن إصابتهم بأوميكرون وعزل أنفسهم سواء منزليا أو في أحد المستشفيات وعدم مخالطة الآخرين لحين إجراء تحليل حمض نووي Pcr للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

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رابط تسجيل بيانات المواطنين الحصول على لقاح كورونا


كيفية معرفة موعد ومكان الحصول على تعطيم كورونا 2022


يمكن تسجيل بيانات المواطنين عبر رابط تسجيل لقاح كورونا ولكن معرف موعد ومكان الحصول على جرعات اللقاح يكون عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله أثناء تقديم الطلب الالكتروني حيث تحدد الرسالة كافة المعلومات الخاصة بالحصول على جرعات اللقاح داخل المراكز المعتمدة التي خصصتها وزارة الصحة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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