رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر.. وأعراض أوميكرون

رابط تسجيل لقاح كورونا من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا لرغبة الملايين من المواطنين في تسجيل بياناتهم عبر الموقع للحصول على جرعات اللقاح لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل و أعراض متحور أوميكرون و كيفية معرفة موعد ومكان الحصول على اللقاح.

رابط تسجيل لقاح كورونا

يستطيع الملايين من المواطنين الحصول على جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و متحوراته عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض خصيصا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا اللينك هنا .

النقر على أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.

النقر على أيقونة تسجيل بيانات المواطنين. كتابة كافة البيانات الشخصية الراغب في الحصول على اللقاح.

اختيار الفئة العمرية والفئات المستهدفة من اللقاح.

كتابة بيانات التواصل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

تحديد جنسية الراغب في الجرعات.

تحميل بطاقة الرقم القومي.

الضغط على زر الحفظ.

استقبال رسالة خاصة برقم الطلب عبر الهاتف المحمول.

أعراض متحور أوميكرون الجديد 2022

أوضح الأطباء أن ليس هناك فروق جوهرية في أعراض متحور أوميكرون الجديد وبين النزلات البرد الشديدة فجميعهم يشترك في الأعراض التالية:-

ارتفاع درجات الحرارة.

احتقان في الحلق.

سيلان في الأنف.

العطس المستمر.

صداع الرأس.

التعب الشديد .

الشعور المستمر بالإرهاق.

ومن ثم يجب على جميع المصابين بهذه الأعراض التعامل على أن إصابتهم بأوميكرون وعزل أنفسهم سواء منزليا أو في أحد المستشفيات وعدم مخالطة الآخرين لحين إجراء تحليل حمض نووي Pcr للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

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يمكن تسجيل بيانات المواطنين عبر رابط تسجيل لقاح كورونا ولكن معرف موعد ومكان الحصول على جرعات اللقاح يكون عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله أثناء تقديم الطلب الالكتروني حيث تحدد الرسالة كافة المعلومات الخاصة بالحصول على جرعات اللقاح داخل المراكز المعتمدة التي خصصتها وزارة الصحة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.