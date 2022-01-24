الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 وفاة و42 ألفًا و536 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدنمارك

جريدة الدستور

سجلت الدنمارك 42 ألفا و536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و421 ألفا و658 إصابة، والوفيات إلى 3629 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و543 ألفا و181 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعادت السلطات الدنماركية فتح الأماكن الثقافية والترفيهية في أنحاء البلاد، وذلك بعد إغلاق دام لمدة شهر، حيث خففت الحكومة في البلاد القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رغم ارتفاع عدد الإصابات.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم، أنه تم السماح مجددا باستقبال الجمهور في المتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية، كما سمحت السلطات لدور السينما والمسرح وقاعات الحفلات بفتح أبوابها لأول مرة منذ 4 أسابيع، على الرغم من تحديد الأعداد.

وأضافت القناة أنه في معظم الأماكن يتعين على الزائرين ارتداء الكمامات، وتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لكورونا أو تعافيهم من الإصابة بالجائحة أو نتائج حديثة لفحوص تثبت أنهم غير مصابين بالفيروس، وذلك عبر تقديم شهادة صحية خاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن الأماكن الترفيهية الليلية ستستمر في الغلق حتى نهاية شهر يناير الجاري على الأقل.

يذكر أن مسئولي الصحة العامة في البلاد قد اعلنوا أن أعداد الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات قد استقرت بشكل واضح ما بين 700 و800 مريض.

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