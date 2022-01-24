اليونان: 86 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت اليونان 12 ألفا و108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 86 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و793 ألفا و311 إصابة، والوفيات إلى 22 ألفا و635 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 18 مليونًا و828 ألفًا و775 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ومن جانبه، قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، إن هناك احتمالية تمديد سلسلة من القيود المفروضة في مواجهة كورونا، قائلًا: "تنتظر الحكومة توصيات لجنة الخبراء، فإن التمديد حتى نهاية يناير يبدو معقولًا".

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إنه من المتوقع أن توصي لجنة خبراء الصحة العامة في اليونان المقرر اجتماعها في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة سبل المضي قدمًا بتمديد مواعيد الإغلاق السابقة وتطبيق بروتوكولات صحية أكثر صرامة لمدة أسبوع واحد خلال الفترة "23-31" يناير الجاري.

وأضاف بليفريس- تعليقًا على معدل الإصابة المرتفع بين مرضى كورونا بالمستشفيات- أن هناك ذروة بمعدل الإصابات بسلالة دلتا خلال العطلات، مشيرًا إلى أن الضغط طويل الأمد على نظام الصحة العامة وتردد المرضى في طلب العلاج قبل تدهور حالتهم بشكل كبير قد يكون سببًا في هذه الذروة.

وأشار إلى ضرورة طلب المساعدة الطبية، مشجعًا الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم، والتواصل مع طبيبهم بمجرد شعورهم بالتوعك.