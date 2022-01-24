6 وفيات و22 ألفًا و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى النمسا

سجلت النمسا 22 ألفًا و453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و500 ألف و41 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفًا و991 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونًا و346 ألفًا و219 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكان حذر المستشار النمساوي، كارل نيهمر، من التقليل من شأن متغير أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى ضرورة إدراك الأبعاد الخطيرة لانتشار العدوى.

وقال نيهمر- في تصريح اليوم- إن "الجميع يجب أن يستجيب لأخذ اللقاح ومساندة القانون الجديد بشأن فرض التطعيم الإجباري اعتبارًا من أول فبراير المقبل".

وأضاف أن "الاستهانة بانتشار العدوى قد تضغط بقوة على البنية التحتية الحيوية، وقد تتسبب في أزمات خطيرة وهائلة في قطاع الصحة وفي الإمدادات الغذائية بشكل خاص".

وشدد المستشار النمساوي على أن "الوباء لن ينتهي قريبًا"، لافتًا إلى "الحاجة إلى الحفاظ على كفاءة المستشفيات وتفادي الاختناقات أو الفرز بين المرضى".

يشار إلى أن المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) اعتمد قانون فرض لقاح كورونا إجباريًا، فيما ارتفع متوسط الإصابات اليومية إلى نحو 30 ألف إصابة، بينما تتمسك الحكومة بمستوى مرتفع من مساعدات كورونا الاقتصادية للشركات والأفراد، والتي تبلغ حاليًا 42 مليار يورو.