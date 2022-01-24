الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين التابعين لها بمغادرة أوكرانيا

جريدة الدستور

أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسييها في كييف، بمغادرة أوكرانيا بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي، داعيةً الأمريكيين إلى تجنّب السفر إلى روسيا.

هذا فيما يبدأ اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، الإثنين، وينضمّ إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الفيديو.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنّ "الوضع الأمني، خصوصًا على طول الحدود الأوكرانيّة، في شبه جزيرة القرم التي تحتلّها روسيا وفي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبّؤ به ويمكن أن يتدهور في أيّ وقت". ودعت الوزارة عائلات الدبلومسيين الأمريكيين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد.
وقالت الخارجيّة الأمريكيّة في بيانها، إنّ الموظّفين المحليين والموظّفين غير الأساسيّين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك. وقالت إنّ على المواطنين الأمريكيّين المقيمين في أوكرانيا "التفكير الآن" في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوّية التجاريّة أو وسائل النقل الأخرى.
وأضافت مسئولة أمريكيّة كبيرة للصحافة "نعتقد أنّ غزوًا روسيًا ... يمكن أن يحدث في أيّ لحظة".
وأضافت "لن تكون الولايات المتحدة في وضع يُمكّنها من إجلاء المواطنين الأمريكيين" في حال حدوث سيناريو كهذا.
وأشارت المسئولة التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أنّ سفارة الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لافتة إلى أنّ القائمة بالأعمال كريستينا كفين "تبقى في أوكرانيا".
ونصحت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي و"إمكانية مضايقة المواطنين الأمريكيين"، لا سيّما من قبل الشرطة الروسية و"التطبيق التعسّفي للقوانين المحلية".
وأكّد الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "أن مصداقية ردّنا على موسكو تفترض تجنّب نقاط الضعف  في مواجهة استخدام تدفقات الهجرة أو الطاقة مع اللعب على سعر الغاز أو الإمدادات".
وشدّد مسئول أوروبي على أن "الوزراء لن يتّخذوا أي قرار الإثنين"، لكن "إذا حصل أي شيء، سيكون الردّ الأوروبي سريعًا جدًا. سيُعتمد خلال بضعة أيام".
وسيتعيّن تبني العقوبات الأوروبية بالإجماع، غير أن تلك التي تتعلق بخفض مشتريات الطاقة تحدث انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يسافر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى موسكو في فبراير لبحث إمدادات الغاز لبلاده.


 

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