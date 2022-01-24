الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 12 شخصًا إثر حادث انقلاب ميني باص بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

تجري النيابة العامة بالشرقية تحقيقاتها في حادث انقلاب سيارة ميني باص على طريق الإسماعيلية ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات مختلفة. 

أصيب 12 شخصًا، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب ميني باص على طريق مصر الإسماعيلية، بدائرة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص على طريق مصر الإسماعيلية، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، و3 مصابين أخرين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

النيابة العامة الشرقية انقلاب سيارة طريق الإسماعيلية شرطة النجدة

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