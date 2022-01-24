تواصل فعاليات المؤتمر السنوي الأول لتنمية السياحة العلاجية

تشهد الهيئة العامة للرعاية الصحية، لليوم الثانى على التوالي، فعاليات المؤتمر السنوي الأول تحت عنوان "الشراكة المصرية الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية"، الذي انطلق أمس بمحافظة بالأقصر، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المؤتمر يناقش سبل تعزيز ودعم نظم الصحة بالدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى دعم فرص تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين من الدول الإفريقية، ضمن برنامج "نرعاك فى مصر" التي تضمن العلاج بأحدث نظم الرعاية الصحية عالميًا بمستشفيات هيئة الرعاية.

وأضافت فى بيان، أن المؤتمر يناقش آليات نقل التجارب الصحية الرائدة في مصر للأشقاء الأفارقة تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام، مع دعم سبل الدبلوماسية الطبية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية باعتبارها القوى الناعمة في مد جسور التواصل مع دول الجنوب في حضور 25 سفيرًا افريقيًا.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المؤتمر فرصة هامة للحوار مع السفراء الأفارقة وممثلي قطاعاتهم الصحية لبحث سبل تقديم كافة الخبرات العلمية والعملية للأشقاء الأفارقة في قطاع الصحة وفق توجيهات القيادة السياسية بنقل كل التجارب الصحية الناجحة من مصر لإفريقيا.

وتابع “السبكي”:"نملك كثير من الأدوات التى تضمن تقديم خدمات صحية لاسيما في مجال السياحة العلاجية، والتي تم تطويرها خاصة مع إطلاق العلامة التجارية نرعاك في مصر".

ومن جانبه، أشار السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إلى أن المؤتمر بمثابة ملتقى للحوار الشامل مع السفراء الأفارقة لطرح مزيد من الرؤى الاستراتيجية لدعم النظم الصحية ببلادهم، بالإضافة إلى تنشيط محاور الدبلوماسية الطبية فضلًا عن دعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 من خلال نقل الخبرات المتميزة في المجال الصحي لدول إفريقيا وتقديم مساعدات علاجية ودوائية.

وأضاف السفير محمد خليل، أن المؤتمر يهدف لمناقشة استراتيجيات التعليم والتدريب لكوادر القطاع الطبي الإفريقي.