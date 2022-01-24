الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تُسجل ارتفاعًا جديدًا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد  روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل ارتفاعًا جديدًا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.
وأوضح المعهد، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 3ر840، مقابل 8ر806 أمس الأحد. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 528.2 وقبل شهر 222.7
وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63 ألفا و393 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 34 ألفا و145 حالة يوم الاثنين الماضي.
وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 28 حالة، مقابل 30 حالة قبل أسبوع.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 8 ملايين و744 ألفا و840 حالة.
ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.
وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 7 ملايين و273 ألفا و100 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 116 ألفا و746 شخصا.

وكان أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لتعديل المسار فيما يتعلق بتدابير كورونا في ألمانيا.

وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "ليس من المناسب على أية حال في ذروة موجة أوميكرون تخفيف القواعد على نطاق واسع"، وأردف: "لا نحتاج إلى تصحيح المسار"، وذلك في إشارة إلى المشاورات التي يزمع إجراءها غدًا الإثنين مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية حول كيفية المضي قدمًا في التعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف أن بلاده تسير على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن القواعد المشددة التي تم تطبيقها منذ نوفمبر الماضي أدت إلى تأخر وصول موجة أوميكرون إلى ألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.

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