في اليوم الدولي للتعليم.. تحذيرات أممية من تسبب الجائحة في خسائر

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن أكثر من 635 مليون طالب وطالبة لا يزالون متضررين من الإغلاق الكامل أو الجزئي للمدارس، مع استمرار جائحة كورونا، ما يتسبب بفقدان المهارات الأساسية لتعلّم الحساب والقراءة والكتابة لكثيرين منهم.

وفي اليوم الدولي للتعليم، الذي يُحتفل به في 24 يناير، أشارت “اليونيسف” في أحدث البيانات المتاحة حول تأثير كورونا على تعلّم الأطفال إلى أنه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، جعلت خسائر التعلم الناتجة عن إغلاق المدارس ما يصل إلى 70% من الأطفال في سن عشر سنوات، غير قادرين على قراءة أو فهم نص بسيط، وهو ارتفاع من 53% في فترة ما قبل الجائحة.

وفي بيان، قال روبرت جينكينز، المدير العالمي للتعليم في اليونيسف: "في شهر مارس، يكون قد مر عامان على الاضطرابات المرتبطة بكورونا في التعليم العالمي، بكل بساطة نحن ننظر إلى حجم خسارة يكاد يتعذر تجاوزها في تعليم الأطفال."

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن "جينكينز" القول إنه بينما يجب أن تصل اضطرابات التعلم إلى نهاية، فإن مجرد إعادة فتح المدارس لا يكفي، مضيفًا: "يحتاج الطلاب إلى دعم مكثّف لاستعادة التعليم المفقود".

وبحسب “اليونيسيف”، العواقب اللاحقة لإغلاق المدارس في ازدياد، بالإضافة إلى فقدان التعلّم، أثر إغلاق المدارس على الصحة العقلية للأطفال، وخفّض من وصولهم إلى مصدر منتظم للتغذية، وزاد من خطر إساءة معاملتهم.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 351.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها لنحو 9.8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 351 مليونًا و409 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و596 ألف وفاة، وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و799 مليون جرعة.

