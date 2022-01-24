الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 72 حالة إصابة بكورونا في أولمبياد بكين الشتوية 2022

أولمبياد بكين الشتوية
أولمبياد بكين الشتوية

سجلت الصين 72 إصابة بفيروس كورونا على علاقة بالمشاركة في أولمبياد بكين الشتوية 2022، وفقًا لما نقلته  وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين عن إصابة 72 شخصًا على علاقة بأولمبياد بكين الشتوية 2022، بكورونا حيث ثبتت ايجابية تحاليلهم في اختبارات كورونا.

وكانت اللجنة المنظمة  قد أعلنت في وقت سابق عن دخول 2586 أشخاص على علاقة بالدورة، إلى الصين خلال الفترة بين 4 و22 يناير، من بينهم 171 رياضيًا وموظفا بالفرق المشاركة، إلى جانب 2415 شخصًا معنيًا آخر.

ومن جانبه قال هوانغ تشون، نائب المدير العام لمكتب الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها في اللجنة: "من خلال إدارة الحلقة المغلقة وإجراءات الحماية الشخصية، وخاصة إجراء اختبارات كوفيد-19 بشكل يومي، نستطيع رصد الحالات الإيجابية مبكرا ووقف انتقال العدوى ومعالجة الوضع في الوقت المناسب".

وبشكل عام،أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعًا من 56 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا مقابل 19 قبل يوم.

وسجلت الصين 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولًا من 34 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 105660 إصابات مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

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