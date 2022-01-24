الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تهدد روسيا حال مهاجمتها أوكرانيا

قوات روسية
قوات روسية

هددت الولايات المتحدة باستخدام إجراءات مشددة للرقابة على التصدير ضد صناعات روسية رئيسية، فيما لو أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال مصدر رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، في تصريحات لصحيفة ذا هيل الأمريكية، إن التهديد يوسع الخيارات أمام الإدارة الأمريكية للرد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حشد 100 ألف جندي على الأقل قرب الحدود الأوكرانية إذا حدث الغزو.

وأوضح المصدر أن القرار لم يتخذ بعد، إلا أنه ينبغي أن نبدأ بقوة ونظل كذلك حتى نؤلم روسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة تخوض مناقشات مع الحلفاء بشأن هذه الإجراءات.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تطبيق قاعدة "المنتج الأجنبي المباشر" للرقابة على والحد من تصدير المنتجات الإلكترونية الصغيرة المصممة ببرمجيات أو بتكنولوجيا أمريكية أو منتجة باستخدام معدات أمريكية إلى روسيا.

ونوه إلى أن هذه القاعدة قد تستهدف قطاعات الذكاء الاصطناعي والبحرية والدفاع والطيران المدني، في ظل هيمنة الولايات المتحدة على هذه المجالات وتقنياتها ومعداتها الدقيقة.

واشنطن صناعات روسية أوكرانيا

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