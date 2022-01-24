الصين تشهد خسائر اقتصادية أقل من الكوارث الطبيعية فى عام 2021

سجلت الصين خسائر اقتصادية مباشرة أقل من الكوارث الطبيعية العام الماضي، وفقا لوزارة إدارة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الوزارة شن تشان لي، إن الكوارث الطبيعية أثرت على 107 ملايين شخص وخلفت 867 قتيلًا أو مفقودًا في عام 2021.

وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية 334.02 مليار يوان (حوالي 52.61 مليار دولار أمريكي).

وأوضح شن أنه في العام الماضي، هطلت أمطار غزيرة للغاية بشكل متكرر، ما أدى إلى فيضانات شديدة فى شمالي الصين وشمال غربيها، مضيفا أن البلاد شهدت بعض الزلازل القوية والمزيد من الأعاصير غير المتوقعة التي تشكلت على اليابسة وغيرها من الأحداث المناخية الشديدة.

وتابع شن أن التأثير الإجمالي للجفاف كان ضئيلا نسبيا، وأن عددا أقل من الأعاصير البحرية ضربت البلاد العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 19 قبل يوم.



وسجلت الصين 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 34 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 105660 إصابات مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.