الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
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عالم

الولايات المتحدة تصدر بيانا لرعاياها فى روسيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لرعايا الدولة من مغبة السفر إلى روسيا بسبب التوترات المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا.

 

وقالت الوزارة للمواطنين في بيان "ننصح بعدم السفر إلى روسيا بسبب التوتر المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة أن الأمريكيين قد يواجهون "مضايقات"، وأن السفارة الأمريكية قد تكون لديها "قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأمريكيين".

 

ودعت المواطنين الأمريكيين خصوصا إلى تجنب السفر إلى المنطقة الحدودية الروسية-الأوكرانية، قائلة إن "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبؤ به، وإن هناك توترا متزايدا" بسبب احتشاد القوات الروسية والتدريبات العسكرية في تلك المنطقة.

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