الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

18 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الأحد 18 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، وهو عدد أقل بحالة واحدة عن اليوم الأسبق.

 

و أضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، سُجّلت ست حالات في بكين، و ثلاث حالات في كل من خبي و يوننان، و حالتان في شاندونغ، و حالة واحدة في كل من تيانجين و شانشي و خنان وقوانغدونغ.

 

كما سُجلت أيضا 39 حالة إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

 

وسُجّلت في شانغهاي حالة واحدة جديدة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، بينما لم تسجل أي وفيات جديدة متعلقة بالمرض يوم الأحد.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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