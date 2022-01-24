كوريا الجنوبية تتجاوز 7 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالى

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، 7 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة، من بينها 7159 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفًا و 413، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 25 حالة وفاة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- عند 418 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 43.8 مليون شخص أو 85.4 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 24ر25 مليون شخص أو 49.2% جرعات تعزيزية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.