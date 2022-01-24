قوات التحالف تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون اتجاه ظهران الجنوب فى السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

و أفاد التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب، وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورش و المركبات المدنية.

و أضاف التحالف، أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوهًا بأن المنصة استخدمت فجر اليوم الإثنين في إطلاق صواريخ باليستية.

وأعلن التحالف، مساء أمس الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأحد، نقلًا عن التحالف العسكري، بوقوع "اعتداء وحشي حوثي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في (محافظة) أحد المسارحة في جازان" في جنوب المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، وقوع إصابتين طفيفتين لمقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية جراء "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون على أحد المسارحة في منطقة جازان.

وأكد التحالف العربي، في بيان، وقوع أضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة جراء الصاروخ، مشيرًا إلى أن "الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة".

وكان التحالف العربي قد أعلن مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون، مبينًا أنها المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

ولاحقًا، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشيرًا إلى "تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين".



و تقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعًا داميًا ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.