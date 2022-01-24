الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف نقص المعروض

النفط
النفط

قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في الوقت الذي أدت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، بينما واصلت أوبك وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، منهية تراجعًا بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014، وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام؛ بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز: "ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط، بينما استمرت أوبك + في الفشل في الوصول إلى هدفها الإنتاجي."

وأضاف "توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد زاد الضغط أيضا".

وتراجعت أسعار النفط،  الخميس الماضي، تراجعًا طفيفًا بعد أيام عدة من المكاسب التي دفعت الأسعار للارتفاع لأعلى مستوى لها في سبع سنوات؛ بسبب مخاوف من شح الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.07 بالمئة لتبلغ عند التسوية 88.38 دولار للبرميل. 

وارتفع الخام المرجعي إلى 89.17 أمس الأربعاء، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر  2014. وصعد برنت 13 في المئة منذ بداية العام.

وفقدت العقود الأمريكية للخام الأمريكي الخفيف تسليم فبراير ستة سنتات أيضًا أو 0.07 في المئة لتبلغ عند التسوية 86.90 دولار للبرميل. 

وارتفع الخام الأمريكي 15 في المئة منذ بداية العام، وبلغت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس عند التسوية 85.55 دولار للبرميل بعد انخفاضها 25 سنتًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، اليوم، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات النفط الخام 515 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يناير لتصل إلى 413.8 مليون برميل وذلك مقارنة مع توقعات محليين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 938 ألف برميل.

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وائل لطفي

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