فرانسوا هولاند يتحدث عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

أطلق الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، تصريحات مفاجئة بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وجاءت تصريحات "هولاند"، خلال زيارته لإحدى المدارس الثانوية، حيث أعرب للتلاميذ عن عدم رضاه عن الوضع الحالي للتيار اليساري الذي ينتمي إليه، وتراجع شعبية مرشحي اليسار.

وقال "هولاند" مخاطبًا التلاميذ: "حتى هذه اللحظة لست مرشحًا"، قبل أن يضيف "لكن بإمكان رئيس سابق ممارسة السياسة مجددًا، ولقد حدث هذا فعلًا".

يذكر أن "هولاند"، هو الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة منذ 15 مايو 2012 وحتى 14 مايو 2017، كما ترأس قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي من 1997 إلى 2008، حيث كان الأمين الأول للحزب.