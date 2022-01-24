«الصحة العالمية»: أوروبا قد تشهد نهاية وباء كورونا مع «أوميكرون»

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا قد تكون على طريق الخروج من وباء كوفيد-19 بعد سنتين من ظهور هذا المرض في القارة العجوز، حيث يحتمل أن تصيب المتحورة أوميكرون 60% من السكان بحلول مارس.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوجه لوكالة "فرانس برس": "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

وأضاف: "حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لإن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم".

وتراهن منظمة الصحة العالمية على "فترة هدوء قبل عودة كوفيد-19 الممكنة قرابة نهاية السنة، لكن ليس بالضرورة عودة الوباء".

وقال مستشار البيت الأبيض أنطوني فاوتشي، إنه يمكن توقع "تغير" الوضع في الولايات المتحدة.

وأكد تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية في حديث الأحد مع شبكة التلفزيون الفرنسية "ال سي اي"، "سنقاوم بشكل أفضل بكثير بما يشمل المتحورات الجديدة".

وأضاف: "سنكون مستعدين لتكييف اللقاحات خصوصًا تلك المصنعة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال، إذا لزم الأمر" و"مواجهة متحورة قوية".

في منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، والتي تعد 53 دولة بينها دول تقع في آسيا الوسطى، شكلت المتحورة أوميكرون في 18 يناير 15% من الحالات الجديدة من كوفيد، أي أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسبوع السابق بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وكذلك ايسلندا وليشتنشتاين والنروج، ظهرت هذه المتحورة في نهاية نوفمبر وهي أشد عدوى من دلتا وباتت الآن المتحورة المسيطرة بحسب وكالة الصحة الأوروبية.

أما بالنسبة لروسيا، فقد أعلنت الأحد عن رقم قياسي جديد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، في عدوى ناجمة عن أوميكرون.