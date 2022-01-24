حقيقة شطب منى زكى من نقابة الممثلين بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

رد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الأنباء المتداولة عن شطب الفنان منى زكي من نقابة الممثلين بعد الجدل المثارحول فيلم "أصحاب ولا أعز" ، مؤكداً أنه لا يرى أي مسئولية على الممثل في أداء دوره.

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الآراء التي رأت أنه يجب شطب منى زكي من النقابة أوجه لهم سؤال: على ماذا يمكن أن أقوم بشطبها ومنى ليست إلا ممثل يؤدي دورة ببراعة؟.. إذا عاقبنا منى زكي وأياد نصار بالتالي يكون جريمة.

وأوضح أن منى زكي طُلب منها الدور وأدته ببراعة شديدة جدا والدور الذى يقدمه الممثل لا يعبر عن شخصيته وعن أفعاله، ولكنها غير مسؤولة عن ردود الأفعال حول الفيلم.