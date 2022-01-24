سلطات بوركينا فاسو تفرض حظر التجول بعد أنباء عن تمرد عسكرى

أعلنت سلطات بوركينا فاسو فرض حظر تجول في البلاد على خلفية تمرد جنود في ثكنات عسكرية عدة.

وأصدر الرئيس، روش مارك كريستيان كابوريه، مرسومًا ينص على فرض حظر تجول سيكون ساريًا اعتبارًا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي أمس الأحد حتى الساعة 05:30 من الإثنين.

وأضاف المرسوم الرئاسي، أن حظر التجول سيظل ساريًا حتى إشعار آخر على كل التراب الوطني.

وقالت وزارة التربية الوطنية- في بيان- إن المدارس ستغلق الإثنين والثلاثاء في كل أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من الأحد، سيطر جنود متمردون على قاعدة عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو وثكنات في بلدتي كايا وواهيجويا بشمال البلاد، ما أثار مخاوف من وقوع محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في ظل إطلاق نار استمر لساعات وسط إحباط متزايد من تعامل الحكومة مع التمرد الإسلامي.

ولاحقًا أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، باثيليمي سيمبور، أن الوضع في البلاد لا يزال مستقرًا على الرغم من حوادث إطلاق النار التي وقعت في عدد من المواقع العسكرية.