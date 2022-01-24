الإثنين 24 يناير 2022
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عالم

الصحة الأردنية تقرر إعطاء لقاحات كورونا لفئة الأطفال العمرية من 5 إلى 11 عاما

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الأردنية، مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي أنه تم اتخاذ قرار بإعطاء لقاحات كورونا في المملكة لفئة الأطفال العمرية من 5 إلى 11 عاما.

 

وقال البلبيسي في مداخلة عبر قناة "المملكة" إنه "سيتم خلال الفترة القادمة اتخاذ إجراءات لترتيب المراكز المخصصة لإعطاء المطاعيم لهذه الفئة العمرية".

 

وأضاف: "أنا اعتقد أن الأعداد لن تكون كبيرة ولذلك سيتم تحديد مراكز معينة لإعطاء المطاعيم لهذه الفئة وللأهالي الذين يرغبون بإعطاء المطاعيم لأبنائهم"، مؤكدا "الحديث حاليا عن الجرعتين الأولى والثانية فقط من المطاعيم لهذه الفئة العمرية".

 

وأشار إلى أن "الحملة الوطنية للتطعيم وصلت إلى 18% من الفئة العمرية بين 12 و17 عاما بالجرعة الأولى"، مؤكدا أنه كل ما زاد عدد متلقي اللقاح تقل عدد الإصابات في المدارس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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