الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

منى زكى
منى زكى

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانة منى زكي، حيث تعرضت من خلاله إلى هجوم شرس خلال الفترة المقبلة، وفي أول رد فعل لها على الهجوم عليها نشرت عدداً من النصائح التي توجهها لنفسها لكي تبقى قوية، بعد هذا الهجوم.

 

ونشرت منى زكي عبر خاصية "الاستوري" في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ضمت العديد من النصائح  لكل شخص لكي يظل قوياً.

 

 وقالت منى زكي: "هذه النصائح أوجهها إلى نفسي، وكانت النصائح هي تخطي كل الصعاب، ولا تضيعي وقتك في الحزن على نفسك، اعرفي قيمة التغيير ورحبي بكل التحديات في حياتك، كوني سعيدة ولا تهدري طاقتك في محاولة تغيير شيء ليس بإمكانك تغييره، كوني لطيفة وطيبة ولا تخافي من التعبير عن نفسك وآرائك، خذي المغامرات والتحديات ولكن احسبي كل شيء أولا، احتفلي بنجاح كل من حولك".

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