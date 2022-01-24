الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تعرب عن تقديرها لموقف بريطانيا وأستراليا بشأن السلام فى منطقة المضيق

وزارة الخارجية التايوانية
وزارة الخارجية التايوانية

أعربت وزارة الخارجية التايوانية، عن امتنانها لكل من بريطانيا وأستراليا وتقديرها لموقفهما بشأن السلام في منطقة مضيق تايوان.


ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" عن وزارة الخارجية التايوانية قولها في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن "إننا نعرب عن امتناننا لأستراليا وبريطانيا لموقفهما المؤيد لتحقيق السلام في مضيق تايوان.. إن تايوان ستواصل العمل مع هاتين الدولتين ومع الشركاء الآخرين الذين يطالبون بأن تكون منطقة الأندو - باسيفيك منطقة مفتوحة وشاملة".
 

يذكر أن استراليا وبريطانيا أكدتا أول أمس أهمية تحقيق السلام في مضيق تايوان، وأعربتا عن تأييدهما لمشاركة تايوان فى المنظمات الدولية، كما أكدت كل من الولايات المتحدة واليابان - خلال اجتماع افتراضي في وقت سابق - أهمية تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأن يتم السعي للتوصل إلى حل سلمى للتوترات السائدة عبر هذا المضيق .

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