الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء.. اليوم

لجان امتحانات
لجان امتحانات

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحانات نصف العام الدراسي، اليوم الإثنين، في ثاني أيام الامتحانات.

ويؤدي الطلاب اليوم الإثنين، امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء، ورقيا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشدده خوفاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، أمس، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء ٣ مواد، امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبيه والعلمية، ومادة تطبيقات الرياضيات لشعبة علمي، ومادة الجغرافيا لشعبة أدبي.

وتجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: "إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، إلى أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول. 

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان كل ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.

اجراءات امتحانات الوطن الدين دراسة مدارس لتر العام الدراسي الاثنين على مستوى الجمهورية التواصل الكتاب المدرسى الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم الجمهورية يوم المدارس تاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

«الأرصاد» تصدر تحذيرًا جديًدا من طقس الأربعاء

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع عسكرية هامة فى منطقة مأرب

حقيقة شطب منى زكى من نقابة الممثلين بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

رئيس الوزراء الباكستانى: نواجه تضخمًا هائلًا ولكنه ظاهرة عالمية

الباز: عزاء أهالي الشهداء أن ندافع عن البلد ونقف أمام محاولات تخريبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات