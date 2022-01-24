الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على مكان معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 هو واحد من المحافل الثقافية الذي ينتظرها كافة المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب من الناشرين والقراء ليس داخل مصر فقط بل تخطت حدوده كافة المهتمين بالثقافة في الوطن العربي لما يعرضه المعرض سنويا والذي تزداد شهرته وسمعته داخل الأوساط الثقافية سنويا.

 

مكان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يبحث المهتمين بحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 عن مكان إقامته الذي يستضيفه مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والذي ستبدأ فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022 في نسخته الـ53 يوم 26 يناير الجاري وتستمر فعالياته حتى السابع من فبراير المقبل ليستطيع محبي القراءة والثقافة زيارة المعرض.

 

مشتملات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في نسختة الثالثة والخمسون تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وينقسم المعرض إلى 5 قاعات:

 القاعة الأولى والثانية مخصصة للناشرين المصريين.

 وأما القاعة الثالثة مخصصة  للناشرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى دور الناشرين المصريين المتخصصين في الكتب الأجنبية.

وأما القاعة الرابعة مخصصة لدور نشر الكتب التراثية.

وستكون القاعة الخامسة لدور نشر الكتب التراثية والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية.

ويقام المعرض على مساحة 80 الف متر مربع .

وتصل عدد الأجنجة بالمعرض إلى 879 جناحا .

ويصل إجمالي عدد الناشرين بالمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب إلى 1067 دار نشر ستتواجد على أرض المعرض.

 

ويمكن لمحبي القراءة والثقافة أن يجدوا ضالتهم خلال المعرض لما سيعرضه من كتب خاصة بالأطفال والتاريخ والتراث والأدب، بالإضافة إلى الكتب الصوتية على هيئة سيدهات بالإضافة الى ما ستحتوية مكتبات سور الازبكية المعروف عنها انها الارخص .

مكان معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022 معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 صناعة الكتاب الاوساط الثقافية مشتملات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

«الأرصاد» تصدر تحذيرًا جديًدا من طقس الأربعاء

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع عسكرية هامة فى منطقة مأرب

حقيقة شطب منى زكى من نقابة الممثلين بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

رئيس الوزراء الباكستانى: نواجه تضخمًا هائلًا ولكنه ظاهرة عالمية

الباز: عزاء أهالي الشهداء أن ندافع عن البلد ونقف أمام محاولات تخريبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات