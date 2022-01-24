تعرف على مكان معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 هو واحد من المحافل الثقافية الذي ينتظرها كافة المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب من الناشرين والقراء ليس داخل مصر فقط بل تخطت حدوده كافة المهتمين بالثقافة في الوطن العربي لما يعرضه المعرض سنويا والذي تزداد شهرته وسمعته داخل الأوساط الثقافية سنويا.

مكان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يبحث المهتمين بحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 عن مكان إقامته الذي يستضيفه مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والذي ستبدأ فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022 في نسخته الـ53 يوم 26 يناير الجاري وتستمر فعالياته حتى السابع من فبراير المقبل ليستطيع محبي القراءة والثقافة زيارة المعرض.

مشتملات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في نسختة الثالثة والخمسون تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وينقسم المعرض إلى 5 قاعات:

القاعة الأولى والثانية مخصصة للناشرين المصريين.

وأما القاعة الثالثة مخصصة للناشرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى دور الناشرين المصريين المتخصصين في الكتب الأجنبية.

وأما القاعة الرابعة مخصصة لدور نشر الكتب التراثية.

وستكون القاعة الخامسة لدور نشر الكتب التراثية والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية.

ويقام المعرض على مساحة 80 الف متر مربع .

وتصل عدد الأجنجة بالمعرض إلى 879 جناحا .

ويصل إجمالي عدد الناشرين بالمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب إلى 1067 دار نشر ستتواجد على أرض المعرض.

ويمكن لمحبي القراءة والثقافة أن يجدوا ضالتهم خلال المعرض لما سيعرضه من كتب خاصة بالأطفال والتاريخ والتراث والأدب، بالإضافة إلى الكتب الصوتية على هيئة سيدهات بالإضافة الى ما ستحتوية مكتبات سور الازبكية المعروف عنها انها الارخص .