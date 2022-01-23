ننشر أسماء المصابين بالتسمم في «لقانة» في شبراخيت

حصلت «الدستور» على أسماء المصابين بالتسمم في قرية لقانة التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وراح ضحيتها الشيخ سيد أحمد عيسى قارة القران الشهير، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، وهم (ندي وائل سيد أحمد عيسي، 8 سنوات، أحمد وائل سيد أحمد عيسي، 5 سنوات، نهلة أحمد البنا، 35 عامًان ياسمين عادل المزين، 42 عامًا، ميار وائل سيد أحمد عيسي، 12 عامًا، أحمد محمد سيد أحمد عيسي، 3 سنوات، فريدة محمد سيد احمد عيسي، سنتان، سلمي محمد سيد أحمد عيسي، 7 سنوات، عمر محمد سيد أحمد عيسي، 8 سنوات) وجميعهم بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

الطبيب

وقالت مصادر بمديرية الصحة بالمحافظة، أنه تم نقل المصابين لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن حالة المصابين مستقرة.

وكان أهالي قرية لقانة التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، قد عثروا منذ قليل على الشيخ سيد احمد عيسى قارة القران الشهير، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام جثث هامدة بينما تم العثور على 9 أشخاص من أغراض الأسرة فى حالة أعباء شديدة، وتم التحفظ على الجثث، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام في محاولة لإسعافهم.