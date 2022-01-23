الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الصحة العالمية»: شرطان لتحول كورونا لمرض موسمى

الدكتورأحمد المنظري
الدكتورأحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور أحمد المنظري  المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المتحور الجديد والمسمى فلورونا، هو خارج من أوميكرون وهو ليس مثيرًا للقلق.

كما أكد في لقاء عبر تطبيق "زووم" خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، وتوسع مظلة اللقاحات ليتمكن العالم من الخروجمن عام 2022  منتصرا بعد تحول كورونا لمرض موسمي.

ولفت إلى أن 85% من السكان في إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح، والشرق الأوسط تم تلقيح 32.5% من السكان بشكل كامل، وفي منتصف العام نأمل أن يلقح 70% من السكان.

وأوضح أن الفيصل في الحكم على مدى قرب انتهاء الوباء يرتبط بالعوامل السابقة وأن نلمس انخفاضا في كافة أنحاء العالم في أعداد الإصابات والوفيات، مضيفا: "حينها بوسعنا أن نقول إن الوباء تحول لمرض موسمي".

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