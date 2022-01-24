سعر اليورو اليوم الإثنين

تراجع سعر اليورو للبيع والشراء، اليوم الإثنين، عن مستوياته السابقة لدى معظم البنوك المصرية أمام الجنية المصري، في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، فيما عدا البنك المركزي المصري، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

سعر اليورو الإثنين 24-1-2022



وتذبذب سعر اليورو بين 17.674 جنيه و17.759 جنيه للشراء، و بين 17.8766 جنيه و17.902 جنيه للبيع، حيث انخفض سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.735 جنيه لـ 17.674 جنيه للشراء، ومن 17.911 جنيه لـ 17.902 جنيه للبيع.

وارتفع البنك المركزي المصري من 17.7516 جنيه لـ17.7594 جنيه للشراء ومن17.8640جنيه لـ 17.8766 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو "بنكنوت" عند 17.6763 جنيه للشراء و17.8791 جنيه للبيع، كما استقر سعر"تحويل" عند 17.67 جنيه للشراء و 17.857 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" لدى البنك الأهلي عند 17.6763 جنيه للشراء، و 17.8791 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو للشراء بالبنك التجاري الدولي من 17.7459 جنيه لـ 17.6989 جنيه للشراء ومن 17.916 جنيه لـ 17.9018 جنيه للبيع.

كانت منطقة اليورو قد شهدت تزايد معدلات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون منذ نهاية العام الماضى 2021، تزامنًا مع التوسع فى تطعيم مواطنيها باللقاحات المضادة للفيروس، ما دفع دول القارة الأوروبية لاستكمال إجراءات تخفيف الإغلاق وعودة حركة التصنيع والانتاج والتجارة إلى طبيعتها تدريجيًا.

وفى سياق متصل، كانت معدلات تضخم بمنطقة اليورو سجلت ارتفاع غير مسبوق هو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي، بنسبة 5%، كما سجلت عجز في ميزانها التجاري بقيمة 1.5 مليار يورو، بعد فائض قدره 3.6 مليار يورو في أكتوبر الماضي، فيما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.