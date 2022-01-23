أول تعليق لـ أشرف زكى على فيلم «أصحاب ولا أعز»

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي أثار حالة من الجدل مؤخرًا، وأكد أنه بعد مشاهدة الفيلم والاجتماع بأعضاء مجلس النقابة وجدوا أن العمل جيد على المستوى الفني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أنه وأعضاء نقابة المهن التمثيلية لن يوقعوا أية عقوبات على فريق عمل الفيلم، قائلًا: "الممثلين قدموا فنًا جيدًا".

فيلم “أصحاب ولا أعز”، أثار جدلًا واسعًا بسبب بعض المشاهد والألفاظ الخارجة وكذلك بسبب بعض الأفكار التي تروج للمثلية الجنسية.

وقال خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إن فيلم أصحاب ولا أعز ليس له علاقة بالدولة المصرية، لا من قريب أو بعيد ، فهو فيلم صناعة لبنانية بالكامل، ومصر ليست طرفا فيه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف عبد الجليل، في معرض حديثه عن قصة فيلم أصحاب ولا أعز ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا الفيلم إنتاج «Netflix» وهي منصة دولية، وإذا أرادت عرضه في مصر يجب أن يعرض على الرقابة وشروط الرقابة، ولكن لم يطلب عرضه في مصر حتى الآن، لافتا إلى أن أي فيلم يتخطى المعايير الرقابية في مصر لا يعرض.

فيلم «أصحاب ولا أعز» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.