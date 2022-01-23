إزالة أثار حادث انقلاب ميكروباص فى قليوب

دفعت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بأوناش لإزالة أثار حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، للعمل على إزالة أثار الحادث، وقد تم تسيير حركة المرور عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة، ونقل المصابين في الحادث.

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة أمام قرية سنديون بمركز قليوب التابع لمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وهرعت قوات الإسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بمنطقة سنديون بقليوب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 تم نقلهم لمستشفى قليوب العام، وجارٍ رفع آثار الحادث.