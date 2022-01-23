الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط ترويج تهريب أيس بـ2.5 مليون جنيه فى سوهاج

مخدر الأيس
مخدر الأيس

ضبطت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، اليوم، 2 من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة سوهاج)، يقومان بإدارة بؤرة إجرامية مسلحة وتخصصا في الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما، متخذين من مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية –2 دراجة نارية "إحداهما مُبلغ بسرقتها"–ميزان حساس - مبلغ مالي–2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة (2.5 مليون جنيه تقريباً).

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن الوطني وزارة الداخلية مكافحة المخدرات مديرية أمن سوهاج الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدر الأيس بندقية خرطوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تصدر تحذيرًا جديًدا من طقس الأربعاء

الباز: عزاء أهالي الشهداء أن ندافع عن البلد ونقف أمام محاولات تخريبها

بسبب تسمم غذائى.. وفاة قارئ قرآن وزوجته ونجله وإصابة 9 من أفراد الأسرة بالبحيرة

أمم إفريقيا.. تونس إلى ربع النهائى بفوز مثير على نيجيريا

إحالة 3 حاولوا تهريب مخدرات للجنايات في البحر الأحمر

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة في برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات