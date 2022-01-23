إصابة 10 فى انقلاب سيارة ميكروباص بقليوب

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة أمام قرية سنديون بمركز قليوب التابع لمحافظة القليوبية، وأسفر عن إصابة 10.

وهرعت قوات الإسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بمنطقة سنديون بقليوب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم لمستشفى قليوب العام، وجارٍ رفع آثار الحادث.