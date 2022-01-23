الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة تفقدية لمتابعة لمتابعة انتظام العمل بمستشفى كفر الزيات العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قامت لجنة مكبرة من  الطب العلاجي برئاسة الدكتور وليد الصياد، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة العمل بجميع أقسام المستشفى للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتطبيق معايير الجودة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى، والتأكد من اتباع كل سياسات مكافحة العدوى للفريق الطبي، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يومياً وبطريقة آمنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة الدكتور محمد وجدي مدير أداره الرقابة الإدارية والدكتورة حسناء محمد  مدير إدارة مكافحة العدوي الدكتور أحمد أبو المكارم مدير إدارة المشتريات دكتوره هند الدسوقي التموين الدوائي دكتور احمد الجزار  إدارة الطوارئ دكتور محمود صلاح مدير إدارة الأمراض المعدية  ومرفت كمال مدير إدارة التمريض بالمرور على مستشفى كفر الزيات العام للتأكد من توافر المستلزمات، وتوافر الأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وإعداد تقارير يومية، للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ورفع كفاءة الأقسام الطبية والمرور على قسم الاستقبال والطوارئ .

وشدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بضرورة المرور الدورى على المستشفيات، للتأكد من جهازيتها، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية مع توفير كافة الاحتياطات الواجب توافرها فى المستشفيات لمكافحة كورونا.

صحة الغربية لجنة مكبرة للمرور على مستشفى كفر الزيات العام لمتابعة انتظام سير

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