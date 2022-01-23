هيثم الحاج: مبيعات معرض الكتاب النسخة الماضية 120 مليون جنيه

أكد هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه من المستحيل إقامة حفلات توقيع أمام أجنحة دور النشر بمعرض الكتاب حفاظًا على سلامة الناس بسبب جائحة كورونا.

وقال الحاج خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الشعب المصري ما زال يقرأ ويشتري الكتب، لافتًا إلى أنه طبقًا لإحصائية فإن مبيعات معرض الكتاب النسخة الماضية وصلت 120 مليون جنيه، رغم ضعف الأعداد المترددة على المعرض بسبب إجراءات كورونا وتخفيض الأعداد.

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