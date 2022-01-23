الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هيثم الحاج: مبيعات معرض الكتاب النسخة الماضية 120 مليون جنيه

جريدة الدستور

أكد هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه من المستحيل إقامة حفلات توقيع أمام أجنحة دور النشر بمعرض الكتاب حفاظًا على سلامة الناس بسبب جائحة كورونا.

 

وقال الحاج خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الشعب المصري ما زال يقرأ ويشتري الكتب، لافتًا إلى أنه طبقًا لإحصائية فإن مبيعات معرض الكتاب النسخة الماضية وصلت 120 مليون جنيه، رغم ضعف الأعداد المترددة على المعرض بسبب إجراءات كورونا وتخفيض الأعداد.

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تصدر تحذيرًا جديًدا من طقس الأربعاء

الباز: عزاء أهالي الشهداء أن ندافع عن البلد ونقف أمام محاولات تخريبها

بسبب تسمم غذائى.. وفاة قارئ قرآن وزوجته ونجله وإصابة 9 من أفراد الأسرة بالبحيرة

أمم إفريقيا.. تونس إلى ربع النهائى بفوز مثير على نيجيريا

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة في برج العرب

إحالة 3 حاولوا تهريب مخدرات للجنايات في البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات